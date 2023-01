Il Tirreno, Commisso in arrivo a Firenze: in agenda l’incontro con Amrabat per il rinnovo fino al 2027

Nell’edizione odierna de Il Tirreno si fa il punto sul futuro di Sofyan Amrabat, partendo dagli interessamenti manifestati da Liverpool, Tottenham e Atletico Madrid per il centrocampista della Fiorentina. Il presidente viola Rocco Commisso è in arrivo in città e nella sua agenda degli impegni ci sarà l’incontro col giocatore e con il suo entourage per discutere di un prolungamento più ad ampio raggio, con scadenza al 2027 e ingaggio portato al pari di quello di Nikola Milenkovic. Il marocchino attualmente è in scadenza nel 2024 ma la società gigliata ha in mano un’opzione per prolungare in modo automatico fino al 2025.