Il Tirreno, Chiesa-Fiorentina: muro contro muro. La Juventus continua nel pressing ma Commisso...

Secondo Il Tirreno si prospetta un muro contro muro tra la Fiorentina e Chiesa. Il giovane, forte di un impegno che gli ex proprietari viola avevano preso con lui, ovvero quello di lasciarlo libero a...

Secondo Il Tirreno si prospetta un muro contro muro tra la Fiorentina e Chiesa. Il giovane, forte di un impegno che gli ex proprietari viola avevano preso con lui, ovvero quello di lasciarlo libero a fine stagione chiederà di essere ceduto. Destinazione? Juventus. I bianconeri hanno già un accordo economico con il giovane Chiesa, nella trattativa potrebbero mettere sul piatto il cartellino di Spinazzola oltre ad una cifra di 50-60 milioni. L'incontro Commisso-Chiesa doveva esserci stato ma al momento ancora nulla. La vicenda quindi continua visto che il ragazzo ora è in vacanza. Probabilmente sarà presente a Moena in occasione del ritiro a partire dal 15 luglio. I viola hanno intenzione di tenere Federico per almeno un anno magari dandogli la fascia di capitano e costruendogli intorno una squadra capace di lottare almeno per l'Europa. Il neo proprietario non vuole di certo iniziare la sua avventura in viola cedendo il miglior talento. La volontà però del gioiellino viola sarà decisiva.