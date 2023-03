Il Tirreno: “Barak, l’uomo delle coppe. La Fiorentina ha messo sotto chiave un elemento di sicuro affidamento”

Chiamatelo l’uomo delle coppe. Perché Antonin Barak lo è davvero: un gol decisivo contro la Sampdoria a gennaio che ha spianato la strada della Fiorentina in Coppa Italia dove in aprile affronterà in semifinale la Cremonese. Un altro, sempre determinante, I’altra sera contro il Sivasspor nella gara d’andata degli ottavi di Conference League. […] Dunque l’ex di Verona e Udinese ancora una volta giocatore chiave per questa Fiorentina che anticipando il riscatto del suo cartellino ha messo sotto chiave un elemento di sicuro affidamento, oltreché capace di assicurare nel corso della stagione un buon bottino di rete. Per intendersi: l’anno passato con il club veneto fu il maggior marcatore con ben 11 centri, non male per chi di ruolo non fa certo l’attaccante. […] Insomma Barak c’è e per la Fiorentina non è certo una cosa di poco conto. Scrive così l’edizione odierna de Il Tirreno.

“GRAZIE A ITALIANO GRUPPO COINVOLTO”