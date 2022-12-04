Il Tirreno avverte Jovic e Cabral: "La Fiorentina ha deciso di puntarci, ma devono svegliarsi"

Nell'edizione odierna de Il Tirreno si torna a parlare dell'attacco della Fiorentina. Le parole di Daniele Pradè nel post-partita con l'Arezzo stanno facendo molto discutere. Il direttore sportivo vio...

Nell'edizione odierna de Il Tirreno si torna a parlare dell'attacco della Fiorentina. Le parole di Daniele Pradè nel post-partita con l'Arezzo stanno facendo molto discutere. Il direttore sportivo viola ha dichiarato di non voler cambiare la squadra con il mercato e di voler puntare forte su Arthur Cabral e Luka Jovic che però adesso devono darsi una svegliata. Insieme i due hanno segnato solo 5 reti in campionato e 6 in Conference, troppo poco per due attaccanti di fama internazionale. Il serbo è arrivato da meno tempo a Firenze, il brasiliano sembrava il designato a lasciare Firenze per far spazio ad un attaccante pronto e con gol nelle gambe. Ma le parole di Pradé sono chiare: toccherà ancora al tandem Jovic-Cabral a trascinare la Fiorentina nella scalata all'Europa.

https://www.labaroviola.com/gazzetta-il-bologna-non-apre-alladdio-di-dominguez-anche-se-alla-fiorentina-piace-no-possibilita/194678/