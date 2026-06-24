Il Tirreno annuncia: "Fullkrug come vice Kean è un'idea per la Fiorentina, il tedesco può tornare in Italia"

Il giocatore del West Ham potrebbe essere di ritorno in Italia dopo il Milan

Secondo quanto riferito da Il Tirreno, il futuro di Moise Kean alla Fiorentina è legato a doppio filo alla sua clausola rescissoria: per far vacillare il club viola servirà una proposta vicina ai 62 milioni di euro (esercitabile nei primi quindici giorni di luglio). In caso contrario, la società è ben felice di blindare il centravanti piemontese.

Il destino dell'ex juventino si incrocia inevitabilmente con quello di Roberto Piccoli. Se Kean dovesse restare a Firenze, lo spazio per l'ex attaccante del Lecce si ridurrebbe ulteriormente, mettendo seriamente in dubbio la sua permanenza. Un bel grattacapo per la dirigenza, considerando l'investimento da 25 milioni di euro più bonus della scorsa estate e un rendimento stagionale fin qui al di sotto delle aspettative.

Sul fronte del mercato in entrata, per il reparto offensivo spunta il nome di Mateo Pellegrino. Il Parma valuta il proprio giocatore intorno ai 20 milioni di euro, complice un ottimo bottino di 15 reti messe a segno in un anno e mezzo con la maglia dei ducali.

I dirigenti viola, inoltre, stanno seguendo con attenzione il profilo di Niclas Füllkrug come potenziale vice-Kean. Il centravanti tedesco è rientrato al West Ham dopo la parentesi semestrale in prestito al Milan, ma accetterebbe volentieri un ritorno in Serie A. L'operazione per il 33enne avrebbe costi decisamente contenuti — sotto i 3 milioni di euro o persino con la formula del prestito — ma per tesserarlo la Fiorentina dovrà superare la concorrenza del Venezia.