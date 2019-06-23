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Tifoso viola a Commisso: "Non prendiamo Balotelli, è testa calda" la risposta: "Basta raddrizzarlo"

E' andata in scena, all'arrivo a Peretola di Rocco Commisso, una gag con un tifoso gigliato. Quest'ultimo, dopo averlo incoraggiato, si è rivolto al tycoon chiedendogli di non acquistare Mario Balotel...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
23 giugno 2019 11:48
Tifoso viola a Commisso: "Non prendiamo Balotelli, è testa calda" la risposta: "Basta raddrizzarlo" - Firenze, stadio Franchi, 06/06/2019, presentazione Rocco B. Commisso, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Franchi, 06/06/2019, presentazione Rocco B. Commisso, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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E' andata in scena, all'arrivo a Peretola di Rocco Commisso, una gag con un tifoso gigliato. Quest'ultimo, dopo averlo incoraggiato, si è rivolto al tycoon chiedendogli di non acquistare Mario Balotelli (negli ultimi giorni accostato alla Fiorentina) in quanto "testa calda", e Commisso ha risposto scherzosamente: "Basta raddrizzarlo". Il magnate italo-americano non ha pertanto smentito la pista di mercato, pur trattandosi - lo ribadiamo doverosamente - di un semplice siparietto assieme ad un sostenitore viola.

Luciana Magistrato, Tuttomercatoweb.com

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