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Il talento Montiel manda Sottil sul mercato, il giovane classe 99 sarà ceduto dalla Fiorentina

Secondo quanto riportato da Tuttosport Marko Pjaca andrà a completare l'attacco viola con i blindatissimi Chiesa e Simeone. Un tridente che ha tutto per diventare il punto di forza della squadra. Piol...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
08 agosto 2018 12:55
Il talento Montiel manda Sottil sul mercato, il giovane classe 99 sarà ceduto dalla Fiorentina -
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Secondo quanto riportato da Tuttosport Marko Pjaca andrà a completare l'attacco viola con i blindatissimi Chiesa e Simeone. Un tridente che ha tutto per diventare il punto di forza della squadra. Pioli comunque dispone di alternative interessanti: dall'esperto Kevin Mirallas ai baby Dusan Vlahovic, classe 2000, e Martin Graiciar, classe '99, aggrepgati fin da Moena e destinati a restare. Sul mercato invece Thereau e il giovane Sottil mentre farebbe la spola tra Primavera e prima squadra lo spagnolo Tofol Montiel, il talento millennial finora più ammirato.

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