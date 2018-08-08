Il talento Montiel manda Sottil sul mercato, il giovane classe 99 sarà ceduto dalla Fiorentina

Secondo quanto riportato da Tuttosport Marko Pjaca andrà a completare l'attacco viola con i blindatissimi Chiesa e Simeone. Un tridente che ha tutto per diventare il punto di forza della squadra. Piol...

Secondo quanto riportato da Tuttosport Marko Pjaca andrà a completare l'attacco viola con i blindatissimi Chiesa e Simeone. Un tridente che ha tutto per diventare il punto di forza della squadra. Pioli comunque dispone di alternative interessanti: dall'esperto Kevin Mirallas ai baby Dusan Vlahovic, classe 2000, e Martin Graiciar, classe '99, aggrepgati fin da Moena e destinati a restare. Sul mercato invece Thereau e il giovane Sottil mentre farebbe la spola tra Primavera e prima squadra lo spagnolo Tofol Montiel, il talento millennial finora più ammirato.