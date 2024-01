Il sorteggio degli ottavi di Conference sarà il 23 febbraio. L’andata si gioca il 7 marzo, ritorno il 14

Con la vittoria del proprio girone, la Fiorentina è volata direttamente agli ottavi di finale di Conference League, evitando in questo modo gli spareggi di febbraio contro le retrocesse dall’Europa League. Agli ottavi il club viola dovrà quindi affrontare una formazione proveniente dagli spareggi fra le seconde classificate dei gironi e le retrocesse dall’Europa League. Ma per sapere chi è bisognerà aspettare il nuovo sorteggio del 23 febbraio. Lo scorso 18 dicembre si sono svolti i sorteggi per gli spareggi, in programma il 15 e il 22 febbraio: di seguito tutti gli accoppiamenti:

Playoff Conference League

Sturm Graz (Austria) – Slovan Bratislava (Slovacchia)

Servette (Svi) – Ludogorets (Bul)

Union SG (Bel) – Eintracht Francoforte (Ger)

Real Betis (Esp) – Dinamo Zagabria (Cro)

Olympiacos (Gre) – Ferencvaros (Ung)

Ajax (Ola) – Bodo/Glimt (Nor)

Molde (Nor) – Legia Varsavia (Pol)

Maccabi Haifa (Isr) – Gent (Bel)

Nuovo sorteggio

Dopo questo turno, le squadre vincenti raggiungeranno agli ottavi le formazioni che hanno vvinto il proprio girone. Oltre alla Fiorentina troviamo Lille (Fra), Maccabi Tel Aviv (Isr), Viktoria Plzen (CZ), Brugge (Bel), Aston Villa (Ing), Paok (Gre), Fenerbahce (Tur). Il sorteggio si terrà il prossimo 23 febbraio, l’andata degli ottavi sarà il 7 marzo, il ritorno una settimana più tardi, il 14 marzo 2024. Lo riporta TMW.

