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Il sogno per rimpiazzare Badelj è Mandragora! La richiesta della Juve...

Il giovane Rolando Mandrogora si è messo in grande evidenza col Crotone, tanto da guadagnarsi delle convocazioni in nazionale. La Fiorentina si è molto interessata al giocatore di proprietà della Juve...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
30 maggio 2018 11:14
Il sogno per rimpiazzare Badelj è Mandragora! La richiesta della Juve... -
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Il giovane Rolando Mandrogora si è messo in grande evidenza col Crotone, tanto da guadagnarsi delle convocazioni in nazionale. La Fiorentina si è molto interessata al giocatore di proprietà della Juventus. Il club bianconero visti i numerosi centrocampisti in rosa e l'arrivo di Emre Can sarebbe disposta a disfarsi del giocatore. Tuttavia secondo quello che riporta Tuttosport la richiesta di Marotta per il giocatore è alta: 15 milioni di euro. Considerando però l'importanza del ruolo con un piccolo sconto la Fiorentina potrebbe affondare sul giocatore

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