Il sogno per rimpiazzare Badelj è Mandragora! La richiesta della Juve...

Il giovane Rolando Mandrogora si è messo in grande evidenza col Crotone, tanto da guadagnarsi delle convocazioni in nazionale. La Fiorentina si è molto interessata al giocatore di proprietà della Juve...

Il giovane Rolando Mandrogora si è messo in grande evidenza col Crotone, tanto da guadagnarsi delle convocazioni in nazionale. La Fiorentina si è molto interessata al giocatore di proprietà della Juventus. Il club bianconero visti i numerosi centrocampisti in rosa e l'arrivo di Emre Can sarebbe disposta a disfarsi del giocatore. Tuttavia secondo quello che riporta Tuttosport la richiesta di Marotta per il giocatore è alta: 15 milioni di euro. Considerando però l'importanza del ruolo con un piccolo sconto la Fiorentina potrebbe affondare sul giocatore