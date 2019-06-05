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"Il sogno nel cassetto di Spalletti è quello di allenare la Fiorentina. La situazione..."

Queste le parole del presidente dell'assoallenatori Renzo Ulivieri, ai microfoni di Tuttomercatoweb.com :“Il sogno nel cassetto di Spalletti è sempre stato quello di allenare a Firenze. La voglia di t...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
05 giugno 2019 12:22
"Il sogno nel cassetto di Spalletti è quello di allenare la Fiorentina. La situazione..." - Firenze, stadio Franchi, 24.02.2019, Fiorentina-Inter, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Franchi, 24.02.2019, Fiorentina-Inter, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Queste le parole del presidente dell'assoallenatori Renzo Ulivieri, ai microfoni di Tuttomercatoweb.com :“Il sogno nel cassetto di Spalletti è sempre stato quello di allenare a Firenze. La voglia di tornare a casa per finire la carriera potrebbe essere il valore aggiunto”

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