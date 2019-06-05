"Il sogno nel cassetto di Spalletti è quello di allenare la Fiorentina. La situazione..."
Queste le parole del presidente dell'assoallenatori Renzo Ulivieri, ai microfoni di Tuttomercatoweb.com :“Il sogno nel cassetto di Spalletti è sempre stato quello di allenare a Firenze. La voglia di t...
A cura di Redazione Labaroviola
05 giugno 2019 12:22
Queste le parole del presidente dell'assoallenatori Renzo Ulivieri, ai microfoni di Tuttomercatoweb.com :“Il sogno nel cassetto di Spalletti è sempre stato quello di allenare a Firenze. La voglia di tornare a casa per finire la carriera potrebbe essere il valore aggiunto”