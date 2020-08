Ibrahimovic non sarà eterno e non potrà nemmeno giocare tutte le partite visto che si accinge a compiere 39 anni. Rebic e Leao possono essere delle buone alternative ma serve qualcosa in più identificabile in un esterno che possa fare entrambe le fasce o in un’altra prima punta che sappia essere un vero vice Ibrahimovic.

Pioli sogna Federico Chiesa, ma la richiesta di Commisso di 70 milioni è inaccessibile per tutti. Lo riporta Tuttosport.

