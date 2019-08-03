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Il Secolo XIX, Saponara è vicino al Genoa, a breve la chiusura

Secondo quanto riporta Il Secolo XIX il Genoa è pronto al doppio colpo in regia. Entro domenica arriverà Schone ed a breve anche Saponara. Il trequartista viola è quindi destinato ad approvare a Genov...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
03 agosto 2019 12:47
Il Secolo XIX, Saponara è vicino al Genoa, a breve la chiusura -
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Secondo quanto riporta Il Secolo XIX il Genoa è pronto al doppio colpo in regia. Entro domenica arriverà Schone ed a breve anche Saponara. Il trequartista viola è quindi destinato ad approvare a Genova, sponda Genoa.

 

 

 

 

 

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