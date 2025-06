Nei prossimi giorni è in programma il summit tra Fiorentina e Genoa per decidere il futuro di Albert Gudmundsson. L’attaccante islandese ha collezionato 8 gol e 2 assist in 24 presenze in maglia viola nella stagione appena conclusa. Il club di Commisso per esercitare l’opzione di acquisto deve sborsare i 17 milioni pattuiti la scorsa estate. Lo scrive il Secolo XIX.