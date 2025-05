Il Secolo: “La Fiorentina non convinta di riscattare Gudmundsson, a Genova sognano il suo ritorno”

Il Secolo XIX ha fatto il punto sulla situazione di Gudmundsson e sul suo riscatto da parte della Fiorentina in questo momento in bilico:

“L’islandese ha un po’ deluso a Firenze, ha saltato una decina di partite per infortuni vari e poche volte è stato davvero decisivo, a differenza di quello che gli era capitato con il Genoa. I viola non sono convinti di spendere i 17 milioni previsti dal riscatto concordato la scorsa estate. E c’è pure il processo pendente a ‘sconsigliare’ un investimento a medio lungo termine: la sentenza è attesa a giugno. E ora i tifosi rossoblù sognano un suo ritorno, da figliol prodigo. Gud in effetti a Genova è rimasto per tre anni e si è trovato benissimo, molto amato e in contatto costante con la città. Il problema è l’ingaggio, ormai fuori dai parametri del Grifone: a Firenze guadagna oltre 2 milioni netti, quasi il doppio rispetto a quello che percepiva a Genova.

Ci sono equilibri di bilancio da salvaguardare, compresa la necessità di fare ancora cessioni per ricavare le risorse necessarie per impostare il mercato. Difficile, quindi, pensare a un Gud bis. Nel frattempo Vieira e i dirigenti rossoblù stanno delineando il programma per il ritiro estivo e le relative amichevoli.”