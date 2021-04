Al 62′ il Sassuolo passa in vantaggio al Mapei Stadium contro la Fiorentina. Calcione di Pezzella a Raspadori in area, per Aureliano è calcio di rigore. Ancora Berardi dal dischetto che fa 2-1 per i neroverdi.

LEGGI ANCHE, AL 59′ IL SASSUOLO PAREGGIA AL MAPEI CONTRO LA FIORENTINA. SEGNA BERARDI DAL DISCHETTO