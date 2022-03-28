Il Sassuolo ha chiesto al Milan 25 milioni di euro per cessione di Berardi. Troppo caro per Maldini
Domenico Berardi non è arrivato alla Fiorentina perchè il Sassuolo ha chiesto oltre 35 milioni per l'esterno, adesso la richiesta si è abbassata
A cura di Redazione Labaroviola
28 marzo 2022 14:50
Il Milan continua a seguire con interesse Domenico Berardi, attaccante del Sassuolo che in estate potrebbe lasciare i neroverdi. Secondo quanto riportato da Tuttosport il problema sarebbe però la valutazione troppo alta fatta dagli emiliani, che vorrebbero 25-30 milioni per lasciarlo partire. Per giocatori di 28 anni o più difficilmente il club di via Aldo Rossi investirà più di 15 milioni. Lo riporta TMW
SAPONARA PARLA DELLA SUA STAGIONE
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