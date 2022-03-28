Il Sassuolo ha chiesto al Milan 25 milioni di euro per cessione di Berardi. Troppo caro per Maldini

Domenico Berardi non è arrivato alla Fiorentina perchè il Sassuolo ha chiesto oltre 35 milioni per l'esterno, adesso la richiesta si è abbassata

A cura di Redazione Labaroviola 28 marzo 2022 14:50

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