Il San Valentino della Fiorentina. Per Veretout ogni giorno lo è, Pezzella e Benassi invece...

Come passeranno i giocatori della Fiorentina San Valentino? Ecco cosa scrive questa mattina La Nazione:Per German Pezzella e Agus Bascerano, coccole, relax e cena a casa per consolarlo anche dell'info...

Come passeranno i giocatori della Fiorentina San Valentino? Ecco cosa scrive questa mattina La Nazione:

Per German Pezzella e Agus Bascerano, coccole, relax e cena a casa per consolarlo anche dell'infortunio. Non rinuncia ad una bella tavola a tema e a cucinare qualcosa di speciale Linda Ricci, presto signora Laurini (il 3 giugno si sposano) così come Giusy, la moglie di Benassi, è pronta a preparare una bella cenetta al centrocampista: per il 14 febbraio i due non hanno mai rinunciato a farsi dei regali, cioccolatini, fiori o quello che è, l'importante è il pensiero. Per la coppia Veretout ogni giorno è San Valentino. Pioli invece afferma di non aver mai festeggiato San Valentino con la moglie Barbara.