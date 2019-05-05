"Il ritiro sarebbe controproducente. Vi spiego Veretout è stato espulso. Sono arrabbiato perchè..."

Queste le parole di Montella a Dazn, in commento alla partita persa con l'Empoli: “Non ho visto l’espulsione di Veretout, penso che si sia arrabbiato per un fallo non fischiato netto. Sicuramente era...

Queste le parole di Montella a Dazn, in commento alla partita persa con l'Empoli: “Non ho visto l’espulsione di Veretout, penso che si sia arrabbiato per un fallo non fischiato netto. Sicuramente era molto nervoso, ma era un fallo clamoroso, era arrabbiato perché se ne stava andando sull’esterno. Anche io lo sono per il risultato perché non lo meritavamo, è una maledizione perché niente va per il verso giusto. Credo la squadra abbia creato tanto anche oggi, manca un pizzico di decisione e tranquillità, ed è questa mancanza che non ti fa fare gol ed essere incisivi. Ci prendiamo le critiche, anche forti perché oggi me le aspetto, ma meritavamo qualcosa in più. Viviamo dei guizzi di Chiesa? Non era al 100% e si è visto, ma stiamo combattendo e sono dispiaciuto perché i ragazzi sono in difficoltà emotiva. Ritiro? Non credo nei ritiri, qualche anno fa si facevano stando insieme, giocando a biliardo o a carte. Oggi invece si sta da soli in stanza e può essere controproducente: non credo sia la soluzione”.