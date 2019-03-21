Il ricavato delle bandierine vendute per la coreografia in onore di Astori sarà devoluto in beneficenza

Ecco il comunicato della Curva Fiesole:In molti, in queste settimane, ci hanno chiesto dove sarebbero finiti gli utili derivati dalla vendita delle bandierine che composero la coreografia in memoria d...

Ecco il comunicato della Curva Fiesole:

In molti, in queste settimane, ci hanno chiesto dove sarebbero finiti gli utili derivati dalla vendita delle bandierine che composero la coreografia in memoria del nostro Capitano Davide Astori.

C'è voluto del tempo, per far tornare i conti, verificare la copertura delle spese, soddisfare le ulteriori richieste ed essere certi che tutto fosse a posto.

Questo è uno dei progetti che orgogliosamente ed in maniera convinta abbiamo deciso di sostenere e ringraziamo noi l'Associazione Quartotempo Firenze per averci permesso di farlo

E questo è solo l'inizio.

A TESTA ALTA, SEMPRE !!!