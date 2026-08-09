Il Resto del Carlino annuncia: "Tra Fiorentina e Bologna si parla anche di Fabbian e Brescianini"

I viola e i felsinei hanno un discorso aperto del mercato

Stando a quanto riportato da Il Resto del Carlino, la dirigenza del Bologna valuta un rinforzo aggiuntivo a centrocampo. Sullo sfondo resta l'ipotesi Koopmeiners, ma durante le interlocuzioni tra Fiorentina e rossoblù per l'operazione Piccoli si è discusso nuovamente di Brescianini e di un eventuale rientro di Giovanni Fabbian. Quest'ultimo, trasferitosi a Firenze appena a gennaio a titolo temporaneo con riscatto forzato fissato a 16 milioni, è finito nel mirino anche di Lazio e Sassuolo.

Per quanto riguarda Piccoli, la formula del passaggio sarà l'acquisto a titolo definitivo fin da subito oppure un prestito con obbligo di riscatto. Quest'ultima formula rappresenta l'opzione favorita dal club emiliano, intenzionato ad ammortizzare la spesa nel tempo e a ridurre le pretese dei viola per il riscatto dai 20 milioni iniziali a 15. La società di Commisso sta riflettendo sull'ipotesi di abbassare la cifra a 18 milioni in caso di cessione immediata e definitiva.