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Il Real Madrid “sblocca” Odriozola, futuro alla Fiorentina? Sì, ma bisogna investire 20 milioni 

Il Real Madrid sembra essere intenzionato a non puntare su Odriozola. Difficile la pista nuovo prestito, serve acquisto a titolo definitivo

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
08 aprile 2022 08:56
Il Real Madrid “sblocca” Odriozola, futuro alla Fiorentina? Sì, ma bisogna investire 20 milioni  - Firenze, stadio A.Franchi, 20.11.2021, Fiorentina-Milan, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio A.Franchi, 20.11.2021, Fiorentina-Milan, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Firenze, stadio A.Franchi, 17.01.2022, Fiorentina-Genoa, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Il futuro di Alvaro Odriozola é ancora in bilico. Le voci che arrivano dalla Spagna potrebbero far felice Italiano e la Fiorentina, Ancelotti non vorrebbe puntare su di lui ma su Carvajal e Vasquez. La Fiorentina per tenerlo dovrà investire circa 20 milioni. Un nuovo prestito, sembra una pista complicata. Dopo il Real Madrid nella mente dello spagnolo c’è solo Firenze. Splendido il feeling con la cifra fiorentina. Lo scrive il Corriere Dello Sport

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