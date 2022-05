“Il Ragazzo gioca bene” il docufilm che racconta il ritorno in campo di Flachi

«Il Ragazzo gioca bene» è il docufilm che racconta il ritorno in campo, e quindi alla vita, di Francesco Flachi. Dopo dodici anni di squalifica per uso di cocaina, l’ex bambino prodigio fiorentino ritorna a giocare – ormai quarantasettenne – in una squadra delle sue zone d’origine. «il Ragazzo gioca bene» è un vero e proprio docufilm con un protagonista che somiglia ad una rockstar: esuberante, trascinante, capace di passare da una risata sguaiata a un’espressione di infinita tristezza nel giro di pochi secondi, Flachi ci offre una performance lunga un’ora che rimarrà a lungo nei cuori degli spettatori. Il Ragazzo Gioca Bene è un docufilm di Pietro Daviddi e David Gallerano scritto conRiccardo Lupoli e prodotto da Ring Film sotto la supervisione del team Special Projects di Dazn. Lo scrive La Nazione.

