"Il procuratore di Veretout vuole Napoli. Si chiuderà a 25 milioni, il calciatore ha detto si"

Questo è quello che scrive Enzo Bucchioni su Tuttomercatoweb.com, queste le sue parole:"Un altro agente, Giuffredi, sta lavorando per tessere un’altra tela, il passaggio di Veretout dalla Fiorentina a...

Questo è quello che scrive Enzo Bucchioni su Tuttomercatoweb.com, queste le sue parole:

"Un altro agente, Giuffredi, sta lavorando per tessere un’altra tela, il passaggio di Veretout dalla Fiorentina al Napoli. Ieri s’è incontrato con De Laurentiis. Difficoltà sul rinnovo di Hysaj che potrebbe andare all’Inter, ma è arrivato l’ok di Adl per chiudere l’affare Veretout destinato a sostituire Allan. Il giocatore ha già detto ok a tutto, ora dopo il via di Adl, Giuffredi procuratore di diversi giocatori del Napoli e della Fiorentina agevolerà l’accordo economico fra le due società, la sensazione è che fra 23 e 25 milioni di euro si possa chiudere in fretta."