"Il processo del Lunedi Viola" dalle 16 in diretta su Passione Fiorentina l'appuntamento di ogni lunedi
Torna a vincere la Fiorentina in casa, tante le note positive e anche qualche questione da approfondire, da Italiano e Jovic
A cura di Redazione Labaroviola
19 settembre 2022 13:52
Post partita di Fiorentina-Verona, gara che ha visto il ritorno alla vittoria della squadra viola. Come ogni lunedi va in onda sul canale Twitch di Passione Fiorentina dalle ore 16 "Il processo del lunedi" dove verranno analizzati tutti i temi di casa viola il giorno dopo la partita
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