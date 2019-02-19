Il presidente della Spal chiama per le scuse, ma Chiesa non le accette. Voleva quelle pubbliche

Ieri mattina Mattioli ha chiamato Cognigni e Antognoni per scusarsi. Chiamata che ha fatto molto piacere alla società, ma ritenuta inferiore al danno. Anche la scelta della telefonata privata, mentre...

Ieri mattina Mattioli ha chiamato Cognigni e Antognoni per scusarsi. Chiamata che ha fatto molto piacere alla società, ma ritenuta inferiore al danno. Anche la scelta della telefonata privata, mentre le accuse erano state pubbliche, non è piaciuta alla Fiorentina né al calciatore.

Che si aspettava almeno due cose.

Una chiamata immediata diretta e soprattutto che le scuse avessero almeno la risonanza mediatica che hanno avuto le dichiarazioni di domenica. Un virgolettato da consegnare a tutti. La «segretezza» della telefonata per tentare di rimediare è stata vista quasi come un’ulteriore provocazione dal’entourage di Chiesa che si aspettava il coraggio di andare davanti a tutti a riconoscere la falsità delle accuse.

Gazzetta dello Sport