Il playoff di Conference tra Fiorentina e Puskas sarà diretto da una squadra arbitrale tutta francese

Sarà interamente francese la squadra arbitrale nel playoff di Conference tra Fiorentina e Puskas, dirigerà il fischietto Delajod

Sono state rese note le designazioni arbitrali per i playoff di Conference League, che vedranno la Fiorentina impegnata con il Puskas Akademia questo giovedì e il 29 agosto. L'andata verrà diretta da una squadra arbitrale interamente francese, con l'arbitro che sarà Willy Delajod. Il fischietto francese ha già arbitrato in Conference League nelle scorse stagioni, ma sempre nella fase a gironi. Gli assistenti saranno Finjean e Jeanne, al VAR Dechepy e all'AVAR Wattellier.

LE PAROLE DI BUCCHIONI

https://www.labaroviola.com/bucchioni-la-squadra-e-incompleta-se-va-via-amrabat-servono-almeno-altri-2-centrocampisti-forti/264744/