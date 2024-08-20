Labaro Viola

Il playoff di Conference tra Fiorentina e Puskas sarà diretto da una squadra arbitrale tutta francese

Sarà interamente francese la squadra arbitrale nel playoff di Conference tra Fiorentina e Puskas, dirigerà il fischietto Delajod

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
20 agosto 2024 14:35
Il playoff di Conference tra Fiorentina e Puskas sarà diretto da una squadra arbitrale tutta francese -
News
Fiorentina
Conference League
Condividi

Sono state rese note le designazioni arbitrali per i playoff di Conference League, che vedranno la Fiorentina impegnata con il Puskas Akademia questo giovedì e il 29 agosto. L'andata verrà diretta da una squadra arbitrale interamente francese, con l'arbitro che sarà Willy Delajod. Il fischietto francese ha già arbitrato in Conference League nelle scorse stagioni, ma sempre nella fase a gironi. Gli assistenti saranno Finjean e Jeanne, al VAR Dechepy e all'AVAR Wattellier.

LE PAROLE DI BUCCHIONI

https://www.labaroviola.com/bucchioni-la-squadra-e-incompleta-se-va-via-amrabat-servono-almeno-altri-2-centrocampisti-forti/264744/

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok