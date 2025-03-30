Il Pisa sempre più vicino al ritorno in Serie A, ha 8 punti di vantaggio sulla terza in classifica

Il Pisa di Pippo Inzaghi vede ormai sempre più vicino il ritorno in Serie A dopo oltre 30 anni di assenza, la vittoria di ieri contro il Cosenza potrebbe essere stata quella decisiva. Infatti nella st...

Il Pisa di Pippo Inzaghi vede ormai sempre più vicino il ritorno in Serie A dopo oltre 30 anni di assenza, la vittoria di ieri contro il Cosenza potrebbe essere stata quella decisiva. Infatti nella stessa giornata il Pisa ha vinto mentre lo Spezia terzo in classifica ha perso sul campo del Brescia, questo ha contribuito ad allungare il divario in classifica di 8 punti.

La Fiorentina potrebbe così tornare a giocare un derby con il Pisa dopo 34 anni dall'ultima volta, derby che sarà sicuramente molto sentito anche in virtù del fatto che i tifosi Pisani ogni domenica cantano cori contro Firenze e la Fiorentina.