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Il pari col Napoli muove solo la classifica, alla ripresa servirà 'correre' per recuperare

Il punto conquistato al Franchi non basta per lasciare il fondo della classifica, agganciati Torino Udinese e Monza a 4 punti

A cura di Andrea Gemignani
20 settembre 2026 15:17
Il pari col Napoli muove solo la classifica, alla ripresa servirà 'correre' per recuperare -
Napoli
Acf Fiorentina
Serie A
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Il pareggio del Franchi tra Fiorentina e Napoli non rivoluziona la classifica di Serie A, ma regala a entrambe le squadre un risultato utile per consolidare la propria posizione. Il Napoli sale a quota 7 punti dopo cinque giornate e resta nella parte centrale della graduatoria, in attesa che si completino tutte le gare del turno.

La Fiorentina di Vanoli, invece, rimane comunque in fondo alla classifica con 4 punti. Il punto conquistato contro i partenopei permette però ai viola di agganciare Torino Udinese e Monza, entrambe ferme a quota 4, e di mantenere un margine di due lunghezze sul terzultimo posto occupato dal Bologna. Sulla classifica pesano come un macigno le prime tre gare perse. Prossimo appuntamento a Marassi con il Genoa il 10 Ottobre.

Classifica Serie A: Roma 13 (5) | Inter 13 (5) | Lazio 13 (5) | Cagliari 12 (5) | Como 10 (4) | Milan 8 (4) | Frosinone 7 (4) | Juventus 7 (4) | Sassuolo 7 (5) | Napoli 7 (5) | Atalanta 6 (4) | Lecce 6 (4) | Udinese 4 (5) | Torino 4 (5) | Monza 4 (5) | Fiorentina 4 (5) | Bologna 2 (5) | Parma 1 (4) | Genoa 1 (4) | Venezia 0 (5)

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