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Il nuovo allenatore Italiano verrà presentato giovedì. Il comunicato

La Fiorentina trasmetterà in diretta streaming la sua presentazione.

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
13 luglio 2021 17:36
Il nuovo allenatore Italiano verrà presentato giovedì. Il comunicato -
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ROME, ITALY - JANUARY 19 (Photo by Paolo Bruno/Getty Images)

Questo il comunicato ufficiale della Fiorentina sulla presentazione del tecnico, Vincenzo Italiano, arrivato dallo Spezia:

"ACF Fiorentina comunica che giovedì 15 luglio alle ore 12:00, presso la Terrazza Michelangelo (Piazzale Michelangelo, 1 Firenze) si terrà la conferenza stampa di presentazione di Mister Vincenzo Italiano. La conferenza verrà trasmessa in diretta sui canali social di ACF Fiorentina".

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