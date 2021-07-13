Il nuovo allenatore Italiano verrà presentato giovedì. Il comunicato
La Fiorentina trasmetterà in diretta streaming la sua presentazione.
A cura di Redazione Labaroviola
13 luglio 2021 17:36
Questo il comunicato ufficiale della Fiorentina sulla presentazione del tecnico, Vincenzo Italiano, arrivato dallo Spezia:
"ACF Fiorentina comunica che giovedì 15 luglio alle ore 12:00, presso la Terrazza Michelangelo (Piazzale Michelangelo, 1 Firenze) si terrà la conferenza stampa di presentazione di Mister Vincenzo Italiano. La conferenza verrà trasmessa in diretta sui canali social di ACF Fiorentina".
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