Il Napoli valuta il profilo del giovane serbo della Fiorentina Nikola Milenkovic se salta Manolas. I dettagli...
Se al Napoli dovesse saltare l'acquisto del greco Manolas, questo è quanto si legge oggi su La Gazzetta dello Sport: "In attesa di novità concrete per Manolas o Aké, i dirigenti del Napoli hanno prese...
A cura di Redazione Labaroviola
18 giugno 2019 10:49
Se al Napoli dovesse saltare l'acquisto del greco Manolas, questo è quanto si legge oggi su La Gazzetta dello Sport: "In attesa di novità concrete per Manolas o Aké, i dirigenti del Napoli hanno presentato un'offerta alla Fiorentina per Nikola Milenkovic: 20 milioni di euro cash, ma la Viola ne chiede 30".