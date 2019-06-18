Labaro Viola

Il Napoli valuta il profilo del giovane serbo della Fiorentina Nikola Milenkovic se salta Manolas. I dettagli...

Se al Napoli dovesse saltare l'acquisto del greco Manolas, questo è quanto si legge oggi su La Gazzetta dello Sport: "In attesa di novità concrete per Manolas o Aké, i dirigenti del Napoli hanno prese...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
18 giugno 2019 10:49
Il Napoli valuta il profilo del giovane serbo della Fiorentina Nikola Milenkovic se salta Manolas. I dettagli... - Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.09.2018, Fiorentina-Spal, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Milenkovic
Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.09.2018, Fiorentina-Spal, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Milenkovic
Rassegna Stampa
Fiorentina
Napoli
Milenkovic
Condividi

Se al Napoli dovesse saltare l'acquisto del greco Manolas, questo è quanto si legge oggi su La Gazzetta dello Sport: "In attesa di novità concrete per Manolas o Aké, i dirigenti del Napoli hanno presentato un'offerta alla Fiorentina per Nikola Milenkovic: 20 milioni di euro cash, ma la Viola ne chiede 30".

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok