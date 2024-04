Il Napoli resta solo a +5 dalla Fiorentina con due partite in più, i partenopei perdono a Empoli 1-0

Il Napoli di Calzona perde per 1-0 al Castellani di Empoli rimanendo così a 49 punti all’ottavo posto in classifica dopo 33 giornate.

L’Empoli di Nicola passa in vantaggio al 4° minuti di gioco con il colpo di testa di Cerri, assistito da Gyasi; proprio Cerri viene sostituito al 20° per un problema muscolare. Al 35° Cambiaghi sfiora il 2-0 scheggiando il palo e il primo tempo si chiude con i toscani meritatamente in vantaggio. Nei secondi 45 minuti meglio i partenopei che però sprecano tanto con Anguissa e Kvaratskhelia.

Dunque la Fiorentina rimane dietro al Napoli di 5 lunghezze, e la possibilità di entrare in una competizione europea tramite il campionato rimane ancora viva per i viola, che hanno due partite in meno rispetto agli azzurri Campioni in carica: domani contro la Salernitana e il recupero contro l’Atalanta con data ancora da destinarsi. Infatti grazie al ranking Uefa l’ottava squadra andrà in Conference League, mentre sesta e settima finiranno in Europa League.

FEMMINILE: FIORENTINA-ROMA 0-0