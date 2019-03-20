Labaro Viola

Il Napoli è pronto ad offrire 30 milioni per Veretout. La risposta della Fiorentina...

Secondo La Gazzetta dello Sport, è pronto a trattare con i viola per Jordan Veretout, 26 anni, il metodista che, nell’intento della società azzurra, potrebbe servire per dare qualità al gioco e assicu...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
20 marzo 2019 14:15
Il Napoli è pronto ad offrire 30 milioni per Veretout. La risposta della Fiorentina... - Firenze, stadio Franchi, 10.03.2019, Fiorentina-Lazio, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
Firenze, stadio Franchi, 10.03.2019, Fiorentina-Lazio, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
Rassegna Stampa
Fiorentina
Napoli
Veretout
Condividi

Secondo La Gazzetta dello Sport, è pronto a trattare con i viola per Jordan Veretout, 26 anni, il metodista che, nell’intento della società azzurra, potrebbe servire per dare qualità al gioco e assicurare la fisicità dinanzi alla difesa. Il direttore dell’area tecnica gigliata, Pantaleo Corvino, lo valuta 30 milioni di euro e sarebbe pronto ad accettare l'offerta del Napoli. Un investimento considerevole, che il Napoli sta valutando con attenzione: tutto dipenderà dalla volontà di Ancelotti, cui spetterà il compito di organizzare il nuovo Napoli insieme al direttore Giuntoli

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok