Il Monza sfida l'Alcione in amichevole: Colpani non è sceso in campo dal 1'. Semplice gestione?

Il Monza e l'Alcione si stanno sfidando in questo momento in amichevole. Colpani out dal 1', intanto Caprari ne segna 2

Il Monza sta sfidando l'Alcione in un'amichevole prestagionale. Andrea Colpani, che avrebbe dovuto essere l'osservato speciale per i tifosi viola che vorrebbero vederlo a Firenze, non figura tra i titolari. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, in questo momento la dirigenza della Fiorentina si è messa in contatto con quella del Monza e c'è convinzione di poter raggiungere l'accordo. Che questo possa essere l'ennesimo indizio sul suo futuro o la scelta è dovuta alla semplice gestione dei carichi di lavoro? Questa la formazione che è scesa in campo dal 1':

MONZA (3-4-2-1): Mazza; D’Ambrosio, Bettella, Caldirola; Birindelli, Bondo, Pessina, Kyriakopoulos; Vignato, Caprari; Petagna.

PEDULLÀ: “IN QUESTO MOMENTO CONTATTI IN CORSO TRA FIORENTINA E MONZA PER ANDREA COLPANI”

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