Il Milan vuole Chiesa, mezza squadra in vendita per prenderlo. E offrire Cutrone alla Fiorentina

Per provare ad arrivare a Federico Chiesa, il Milan sarà costretto a cedere eventualmente qualche giocatore per fare cassa visto che il talento viola viene valutato 80-100 milioni di euro. Tra coloro...

Per provare ad arrivare a Federico Chiesa, il Milan sarà costretto a cedere eventualmente qualche giocatore per fare cassa visto che il talento viola viene valutato 80-100 milioni di euro. Tra coloro che potrebbero essere "sacrificabili", secondo Tuttosport, ci sono André Silva, Kessie (ovviamente prima il club di via Aldo Rossi dovrà riscattare Bakayoko) e Suso, il cui posto in campo sulla fascia destra verrebbe preso proprio dall'esterno della Fiorentina. Mentre come contropartita si cercherà di offrire Cutrone alla società viola.