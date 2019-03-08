Labaro Viola

Il Milan vuole Chiesa, mezza squadra in vendita per prenderlo. E offrire Cutrone alla Fiorentina

Per provare ad arrivare a Federico Chiesa, il Milan sarà costretto a cedere eventualmente qualche giocatore per fare cassa visto che il talento viola viene valutato 80-100 milioni di euro. Tra coloro...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
08 marzo 2019 12:16
Il Milan vuole Chiesa, mezza squadra in vendita per prenderlo. E offrire Cutrone alla Fiorentina - Firenze, stadio Franchi, 27.02.2019, Fiorentina-Atalanta, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
Firenze, stadio Franchi, 27.02.2019, Fiorentina-Atalanta, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
Rassegna Stampa
Milan
Chiesa
Cutrone
Condividi

Per provare ad arrivare a Federico Chiesa, il Milan sarà costretto a cedere eventualmente qualche giocatore per fare cassa visto che il talento viola viene valutato 80-100 milioni di euro. Tra coloro che potrebbero essere "sacrificabili", secondo Tuttosport, ci sono André Silva, Kessie (ovviamente prima il club di via Aldo Rossi dovrà riscattare Bakayoko) e Suso, il cui posto in campo sulla fascia destra verrebbe preso proprio dall'esterno della Fiorentina. Mentre come contropartita si cercherà di offrire Cutrone alla società viola.

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok