Il Milan offre 18 milioni + 2 di bonus per Veretout. La Fiorentina ne chiede 25, si tratta
Il nome di Jordan Veretout, centrocampista della Fiorentina, è al centro di tante voci di mercato. Roma, Milan e Napoli ci stanno pensando e stanno anche facendo sondaggi con la società viola per prov...
A cura di Redazione Labaroviola
21 giugno 2019 13:22
Il nome di Jordan Veretout, centrocampista della Fiorentina, è al centro di tante voci di mercato. Roma, Milan e Napoli ci stanno pensando e stanno anche facendo sondaggi con la società viola per provare a prenderlo in tempi brevi.
Offerta Milan - Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione i rossoneri hanno infatti offerto ai viola 18 milioni di euro di parte fissa più 2 milioni di bonus, una cifra che però non può bastare, visto che la Fiorentina ne chiede almeno 25.
Tuttomercatoweb.com