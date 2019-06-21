Il Milan offre 18 milioni + 2 di bonus per Veretout. La Fiorentina ne chiede 25, si tratta

Il nome di Jordan Veretout, centrocampista della Fiorentina, è al centro di tante voci di mercato. Roma, Milan e Napoli ci stanno pensando e stanno anche facendo sondaggi con la società viola per prov...

A cura di Redazione Labaroviola 21 giugno 2019 13:22

Firenze, stadio Franchi, 24.02.2019, Fiorentina-Inter, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com

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