"Il miglior talento cresciuto alla Juve Next Gen è senza dubbio Fagioli. Kean non mi stupisce"

L'ex dirigente Juve Cherubini indica Fagioli come miglior talento cresciuto nella Next Gen e promuove Kean come centravanti della Nazionale

Nel corso dell'intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport l'amministratore delegato del Parma, Federico Cherubini, ha parlato del suo passato in bianconero e di alcuni talenti incrociati nel corso della sua carriera.

"Negli anni dei “prestiti - racconta Cherubini - avevamo istituito una rete di relazioni con alcuni club europei per mandare in “Erasmus”inostri ragazzi di proprietà. In Belgio avevamo rapporti con lo Zulte Waregem, a cui tra gli altri prestammo il portiere Leali. Nel gennaio 2018 il Perugia vuole comprare Leali e i belgi ci chiedono una cifra spropositata per liberarlo. Allora noi finiamo per prendere De Winter, il loro miglior giocatore, ora al Milan".

Parlando del vivaio della Juventus e del miglior talento visto crescere nella Juventus Next Gen, Cherubini non ha dubbi: "Fagioli", il nome fatto dal dirigente fra tutti quelli che ha visto passare. Poi sull'attaccante oggi sbocciato alla Fiorentina, Moise Kean, spiega di non essere stupito nel vederlo rendere come forse non riusciva più a fare a Torino in maglia bianconera: "Se sono io il suo 'padre' calcistico? Il suo vero padre calcistico è Gigi Milani. Non sono stupito del Kean di Firenze. Non è facile imporsi dove si è cresciuti, Moise ha tutto per essere il nove della Nazionale", ha aggiunto.

Lo riporta tuttomercatoweb.com