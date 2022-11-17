Il Messaggero svela: "Fiorentina su Parisi dell'Empoli ma sul terzino c'è anche la Lazio"
Parisi è l'idea della Fiorentina per rinforzare la propria fascia
A cura di Redazione Labaroviola
17 novembre 2022 10:32
Scrive Il Messaggero oggi in edicola, la priorità in casa Lazio è trovare un vice-Immobile, su Fabiano Parisi, terzino sinistro oltre alla Lazio c'è l'interesse della Fiorentina. Un duello quindi pronto a mettersi in moto per il giocatore dell'Empoli.
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