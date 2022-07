Il Messaggero, Sarri vuole Terracciano alla Lazio. Anche Vicario nel taccuino dei biancocelesti

A poco più di una settimana dal ritiro pre-campionato mister Sarri ha a disposizione il solo Pepe Reina. Motivo per il quale l’allenatore toscano ha chiesto con urgenza un rinforza tra i pali alla società biancoceleste. Il primo obiettivo rimane Marco Carnesecchi, ma è infortunato e Sarri avrebbe bisogno di un altro portiere finché il talento italiano è ai box. Ecco quindi spuntare l’ipotesi di Luis Maximiano, portoghese che si potrebbe muovere con la formula del prestito. Inoltre, Sarri avrebbe anche indicato il nome di Pietro Terracciano della Fiorentina. L’alternativa è puntare direttamente su Guglielmo Vicario, giocatore da acquistare a titolo definitivo e che potrebbe permettere alla Lazio di non dover prendere anche un vice, lasciando Reina come dodicesimo. Lo scrive il Messaggero.