Il Messaggero riporta: “Fortini piace molto alla Roma, le trattative per il rinnovo si sono arenate”

Firenze, Stadio Franchi, 05.12.2025, Fiorentina-Udinese, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Calciomercato

Mirko Carmignani

15 Dicembre · 14:19

Aggiornamento: 15 Dicembre 2025 · 14:19

#FiorentinaFortiniRoma

di

Il terzino viola piace molto a Gasperini che lo vorrebbe accogliere nella Capitale per rafforzare le fasce

Come riporta il Messaggero, la Roma starebbe pensando di chiedere alla Fiorentina il giovane terzino viola del 2006 Niccolò Fortini per rafforzare le fasce, oltre alla ricerca di un bomber da dare a Gasperini per puntare in alto. Il classe 2006, sta trovando discreto spazio in questa prima parte di stagione disastrosa da parte dei viola. Cresciuto calcisticamente con il club toscano, ha il contratto in scadenza nel 2027 e le trattative per il rinnovo non sono in chiusura ancora e questo potrebbe favorire l’inserimento dei giallorossi per lui.

