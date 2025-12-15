Il Messaggero riporta: “Fortini piace molto alla Roma, le trattative per il rinnovo si sono arenate”

Come riporta il Messaggero, la Roma starebbe pensando di chiedere alla Fiorentina il giovane terzino viola del 2006 Niccolò Fortini per rafforzare le fasce, oltre alla ricerca di un bomber da dare a Gasperini per puntare in alto. Il classe 2006, sta trovando discreto spazio in questa prima parte di stagione disastrosa da parte dei viola. Cresciuto calcisticamente con il club toscano, ha il contratto in scadenza nel 2027 e le trattative per il rinnovo non sono in chiusura ancora e questo potrebbe favorire l’inserimento dei giallorossi per lui.