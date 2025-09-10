Il Mattino svela: “Sondaggio Napoli per Kean, ma Commisso ha detto no alla cessione”

Il nome di Moise Kean era uno di quelli circolati in casa Napoli sia prima dell’arrivo di Lorenzo Lucca che dopo l’infortunio di Romelu Lukaku. E se nella prima parte del calciomercato, precisamente dal 1° al 15 luglio, il Napoli avrebbe avuto terreno fertile, vista la clausola presente nel contratto di Kean con la Fiorentina da 52 milioni di euro, una volta scaduta non c’è stato più niente da fare, visto che Rocco Commisso non ha mai neanche lontanamente preso in considerazione l’idea di poter cedere il suo centravanti. Dopo lo stop di Lukaku, e prima dell’affondo decisivo su Hojlund, il patron partenopeo ha provato a fare un sondaggio per Moise Kean ma il patron gigliato ha risposto subito no, non aprendo neanche all’ipotesi di una cessione del suo calciatore più prolifico. Lo scrive Il Mattino.