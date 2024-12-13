Il Mattina, vertice tra Giuffredi e il Napoli per Biraghi e Parisi. Alla Fiorentina può andare Folorunsho

La mano di Mario Giuffredi è tesa verso il club azzurro: se il Napoli davvero cerca un nuovo terzino sinistro, il manager napoletano ne mette sul piatto ben due, ovvero Biraghi e Parisi. Lo scrive Il...

La mano di Mario Giuffredi è tesa verso il club azzurro: se il Napoli davvero cerca un nuovo terzino sinistro, il manager napoletano ne mette sul piatto ben due, ovvero Biraghi e Parisi. Lo scrive Il Mattino, quotidiano napoletano. In un vertice di poche ore fa, nato per fare il punto sul pallino di De Laurentiis, Francesco Pio Esposito, il più piccolo dei fratellini di Castellammare, il ds Manna ha chiesto notizie sugli esterni in lista di sbarco dalla Fiorentina. Manna ha il compito solo di sondare: si sa, decidono Conte e De Laurentiis. E Giuffredi ha confermato che sia l’ormai ex capitano dei viola che l’ex esterno dell’Empoli a gennaio lasceranno la squadra di Palladino. E il Napoli ha lasciato intendere di essere interessato solo a Biraghi a cui è pronto a offrire un contratto fino a giugno 2026. Alla Fiorentina potrebbe essere offerto Folorunsho. Pausa di riflessione in corso. Ma molto dipende dal destino di Spinazzola: preso per fare il quinto, ora in difficoltà. Intanto, sempre Giuffredi ha promesso una pista privilegiata nel caso in cui l’Inter decida di dar via Pio Esposito, ora allo Spezia. Il Napoli ha fretta: lo vorrebbe già a gennaio.

BOVE LASCERÀ CAREGGI NELLE PROSSIME ORE E ANDRÀ AL VIOLA PARK PER SALUTARE LA SQUADRA E LA SOCIETÀ

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