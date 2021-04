Il Match Program di Fiorentina – Juventus: 3 sconfitte esterne per i bianconeri, 6 quelle al Franchi per i Viola

Nelle ultime 5 giornate la Fiorentina ha ottenuto 4 punti grazie alla vittoria in settimana con il Verona ed il pareggio in trasferta con il Genoa; 7 invece quelli ottenuti dalla Juventus: vittorie con Parma e Genoa ed il pareggio nel derby con il Torino.

Nella gara di andata impresa per la Fiorentina che si impose per 0-3 con le reti di Vlahovic, l’autorete di Alex Sandro ed il tris di Caceres.

Le formazioni sono distanti in classifica 32 punti in favore dei bianconeri che ne hanno 65, ottenuti con 19 vittorie e 8 pareggi, 5 invece le sconfitte.

Vantaggio bianconero anche nelle reti segnate: 64 contro le 41 della formazione Viola, che ne ha subite anche 24 in più delle 29 della Juventus.

Lo score interno della Fiorentina ha prodotto 20 punti nelle 16 gare disputate al Franchi per effetto di 5 vittorie, 5 pareggi e 6 sconfitte.

Per la Juventus sono 24 i punti ottenuti in trasferta, la formazione di Pirlo ha perso solo in 3 occasioni e vincendo per 6 volte, altrettanti i pareggi.

Le statistiche della Serie A evidenziano che dal punto di vista individuale è Ronaldo il giocatore più pericoloso della Juventus con 73 occasioni da rete, il Portoghese è anche il miglior marcatore con 25 reti; Vlahovic rimane il più pericoloso per i Viola, per il giovane attaccante Viola 40 occasioni da rete e 16 goal.

E’ ancora Dragowsky il giocatore più impegnato nella Fiorentina con 3.026 minuti, mentre nella Juventus è Danilo con 2.739.

Di g.u.

La Juventus contro la Fiorentina si gioca quasi tutto, Pirlo cambia a centrocampo.