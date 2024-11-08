Il Lecce prende a pallonate l'Empoli ma la squadra azzurra si salva e finisce in pareggio. Il racconto

Al Via del Mare finisce 1-1. Era andato in vantaggio l'Empoli, poi il pari salentino. Inutile il forcing finale del Lecce

E' finita 1-1 la sfida tra Lecce ed Empoli, gara andata in scena questa sera al Via del Mare valida per la 12esima giornata di Serie A. Al secondo gol con la maglia della squadra toscana realizzato da Pietro Pellegri poco dopo la mezz'ora di gioco ha risposto nella ripresa - dopo un lungo forcing dei giallorossi - il numero 50 Pierotti. La rete che ha fissato il risultato sul definitivo punteggio di partirà è arrivata al 77esimo, avviata dallo stesso calciatore argentino e poi conclusa con un colpo di testa vincente dopo un cross ben calibrato di Gallo.

Ha costruito più occasioni da rete la squadra di casa, ma anche stasera i ragazzi di Gotti hanno dimostrato di fare un'enorme fatica a segnare. Dopo il gol dello 0-1, i padroni di casa si sono riversati in avanti e soprattutto nella ripresa hanno più volte chiamato Vasquez a importanti interventi. All'84esimo, direttamente da calcio piazzato, Sansone ha colpito anche una traversa. Poi lo stesso legno due minuti dopo è stato centrato da Krstovic a conferma che il Lecce fino alla fine ha cercato il gol da tre punti, ma senza trovarlo. Per l'Empoli quello maturato stasera al Via del Mare è stato un buon pareggio e il secondo risultato utile consecutivo dopo la vittoria di misura contro il Como: la squadra toscana arriva alla sosta di novembre con quindici punti conquistati in dodici partite. Lo scrive TMW

AGGRESSIONE IN SERIE C, L'ALLENATORE METTE LE MANI ADDOSSO AL CALCIATORE

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