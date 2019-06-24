Il Lecce ha richiesto Dragowski ma la viola ha fatto sapere che per ora non lo lascia andare

Il Lecce, la società neopromossa in A ha avuto oggi un nuovo contatto con la Fiorentina per Bartłomiej Dragowski, nuovamente in viola dopo l'esperienza all'Empoli. Fumata grigia tendente al nero: i to...

Il Lecce, la società neopromossa in A ha avuto oggi un nuovo contatto con la Fiorentina per Bartłomiej Dragowski, nuovamente in viola dopo l'esperienza all'Empoli. Fumata grigia tendente al nero: i toscani hanno fatto sapere che per ora l'estremo difensore classe '97 non lascerà Firenze.

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