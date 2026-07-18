Il Le Havre ufficializza il ritorno di Richardson in Normandia: "Bentornato a casa Amir!"

Dopo l'esperienza in chiaroscuro alla Fiorentina e il prestito al FC Copenhagen Amir Richardson torna al Le Havre in prestito con diritto di riscatto

Ha lasciato il nido nel 2023, dopo aver vinto il titolo di Ligue 2: Amir Richardson è tornato! Nel frattempo? Il longilineo centrocampista, ora 24enne, ha trascorso un periodo allo Stade de Reims (2023-2024) prima, fresco vincitore della medaglia di bronzo alle Olimpiadi con il Marocco, di trasferirsi alla Fiorentina dove ha militato in Serie A e in Conference League (39 presenze in tutte le competizioni nel 2024-2025). In prestito al FC Copenhagen negli ultimi sei mesi, è tornato al club della sua infanzia, ora a tutti gli effetti un nazionale marocchino! Amir è cresciuto (ora è alto ben 2 metri!), ha acquisito esperienza e maturità, ed è con immenso piacere che lo vediamo indossare di nuovo i colori azzurro cielo e blu navy, gli stessi che ha indossato dai 17 ai 21 anni, dalle giovanili del Cavée allo Stade CMA CGM Océane, dove ha debuttato in una sera di maggio del 2021 contro il Troyes (3-2), dopo aver disputato 69 partite da professionista prima di lasciare il club. Un totale che ora aumenterà! Con grande gioia dei tifosi del Le Havre, che ritroveranno uno dei loro beniamini, il quale si è detto molto felice di "tornare a casa"!

Chi meglio di Amir, dunque, per svelare la nuova maglia dell'HAC? E non solo perché entrambe le informazioni – il suo arrivo e il design – erano trapelate sui social! Legato al club, legato ai suoi colori, Amir, in prestito dalla Fiorentina, indosserà questa maglia durante la stagione 2026-2027!

Bentornato a casa, Amir!

Lo riporta hac.football/fr