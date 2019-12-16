Il grande abbraccio tra Vlahovic e Montella, il tecnico lo ha lanciato, il gigante 2000 lo ha salvato dall'esonero

Montella non lo dimenticherà facilmente quel ragazzone di nemmeno venti anni che con un gol meraviglioso ha evitato l’ennesima sconfitta: «Ha fatto un grande gol, io gli ho dato fiducia dall’anno scor...

Montella non lo dimenticherà facilmente quel ragazzone di nemmeno venti anni che con un gol meraviglioso ha evitato l’ennesima sconfitta: «Ha fatto un grande gol, io gli ho dato fiducia dall’anno scorso perché ci credo. È un ragazzo che arriverà, perché ha grande qualità e grande voglia di lavorare». Dusan Vlahovic in pieno recupero ha esploso un sinistro potente che ha fatto scoppiare di gioia il Franchi. Ha regalato alla Fiorentina un pareggio all’ultimo respiro che ha il sapore della vittoria. Subito dopo la rete Montella e Vlahovic si sono abbracciati alungo, in un urlo liberatorio per il centravanti che si è sbloccato e per l’allenatore che ha rinsaldato la propria panchina, almeno per un po’.

Corriere fiorentino