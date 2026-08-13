Il Giorno riporta: "Kean è l'obiettivo del Como, pronti 40 milioni per strapparlo alla Fiorentina"

Il giocatore viola è il preferito di Fabregas per la Champions

Sebbene la Fiorentina smentisca ufficialmente e il Como lasci filtrare una totale indifferenza, secondo quanto riportato da Il Giorno la trattativa per il trasferimento di Moise Kean in Lombardia è reale e viva. Le smentite di rito rientrano probabilmente nel classico gioco delle parti di inizio mercato, ma la strategia del Como è ben definita: la priorità dei lariani è cedere Alvaro Morata per alleggerirsi del suo ingaggio da 8 milioni di euro, pur accettando un margine di perdita rispetto all'importante investimento estivo complessivo di 17 milioni tra Milan e Galatasaray. Una volta liberatosi dello spagnolo, il club comasco è pronto a mettere sul piatto un'offerta monstre da 40 milioni di euro più bonus per rilevare a titolo definitivo il cartellino di Kean, ritenuto da Cesc Fabregas l'innesto perfetto per il suo sistema di gioco e per la lista Champions League. Qualora la trattativa con la Viola dovesse sfumare, le alternative portano a Breel Embolo del Rennes, valutato sui 15 milioni di euro, mentre si trova al momento in fase di stallo la pista che conduce ad Amine Gouiri dell'Olympique Marsiglia.