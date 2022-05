Il giornalista Micci sminuisce: “La Fiorentina ha vinto perchè la Roma era stanca e non è mai esistita”

Il giornalista esperto di Roma Marcello Micci, ha parlato ella trasmissione Tiki Taka, sminuendo la Fiorentina: “La Roma era piena di stanchezza e ha fatto così che la gente parli della Fiorentina come una squadra che ha fatto una grande partita. Cosa che non è vera: i viola hanno preso tre punti perché la Roma non è esistita in campo. Dichiarazioni in studio che non sono piaciute all’ex giocatore viola Lorenzo Amuruso che ha controbattuto difendendo così la viola :“Lei sta offendendo una squadra che ha battuto il Milan, la Roma, il Napoli che ha la metà del monte ingaggi della squadra di Mourinho eppure è a pari punti con i giallorossi”.

ORSI ELOGIA LA FIORENTINA