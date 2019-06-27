Il Giornale, per Commisso Chiesa non sarà Baggio. La vicenda è ancora tutta da scrivere, due le possibilità...

Questo è quanto riporta Il Giornale sulla questione Federico Chiesa. Nel giorno della sua presentazione Commisso aveva detto: "Non sarà il nuovo Baggio, voglio tenerlo". Questa vicenda però è ancora...

Questo è quanto riporta Il Giornale sulla questione Federico Chiesa. Nel giorno della sua presentazione Commisso aveva detto: "Non sarà il nuovo Baggio, voglio tenerlo". Questa vicenda però è ancora tutta da scrivere perchè il giovane Chiesa è uno dei miglior talenti italiani ed è seguito da tanti club importanti in Italia e all'estero ma la società più decisa su di lui è la Juventus che non permetterebbe mai il passaggio del giovane ad una squadra a lei concorrente. Con la proprietà Della Valle per i bianconeri l'affare sarebbe andato in porto in tempi brevi, ai viola sarebbero andati circa 70 milioni e il giocatore avrebbe percepito 25 milioni netti spalmati in cinque anni. Ma poi l'arrivo di Commisso ha stravolto tutto e fatto innervosire i manager juventini. L'italo-americano non può presentarsi ai suoi tifosi che l'hanno accolto con così tanto entusiasmo vendendo il migliore della squadra addirittura ai nemici di sempre. Enrico e Federico Chiesa non hanno intenzione di intraprendere un braccio di ferro perchè il ragazzo ha ancora 3 anni di contratto con i viola e la famiglia per di più vive a Firenze. La prima mossa ora deve farla la società, i due Chiesa sono intenzionati sia a parlare di cessione che di permanenza, difficile la via di un rinnovo di contratto con la Fiorentina. Pareggiare o almeno provarci ad arrivare all'ingaggio promesso dalla Juventus per la viola è difficile ma... questo caso è ancora tutto da vedere.