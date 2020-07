Questa estate per Federico Chiesa sarà rovente. Il presidente Commisso non ha messo veti alla sua cessione ma dovrà richiederla il ragazzo e verrà valutato il suo futuro se arriverà un’offerta giusta o meno. Non è escluso però visto che Commisso non può far ritorno in Italia,, un incontro in videochiamata. Ci sono il Newcastle e lo United sul figlio d’arte. Chiesa per prendersi l’Europeo dovrà essere messo al centro del progetto. Lo scrive La Nazione.